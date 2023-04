Oggi Milano Finanza ha reso noto il cambio di guida in DigitalBits, main sponsor dell'Inter al centro di un contenzioso con il club nerazzurro per il mancato pagamento della sponsorizzazione di questa stagione, da circa 24 milioni di euro. Daniele Mensi è, dallo scorso 20 aprile, il nuovo CEO di DigitalBits Foundation. E in tal senso, la testata economica ha anticipato una possibile conciliazione tra la società che opera nelle cryptovalute e il club nerazzurro, in modo da superare le attuali problematiche e venirsi incontro.

In realtà, purtroppo, non sarà questo lo scenario perché l'accordo dell'Inter (così come quello della Roma) è con Zytara Labs, partnership che ha coinvolto poi anche DigitalBits. Nello specifico, l'intesa pluriennale da 85 milioni l'ha reso official global digital banking partner, mentre DB Foundation è diventato official global cryptocurrency. Ergo, è proprio Zytara Labs a non aver versato nelle casse nerazzurre quanto previsto dal contratto, che non si limita alla solo sponsorizzazione della maglia ma ha anche altri sbocchi più tecnici e digitali.

Lo stesso Mensi ha voluto chiarire che lui risponderà solo alle mancanze di DigitalBits Foundation, di cui Al Burgio è il fondatore ma non più il responsabile. Lo è invece ancora di Zytara Labs, a cui vengono rivolte le rimostranze nerazzurre che si stanno sviluppando in un contenzioso legale. Il nuovo CEO di DB ha inoltre fatto sapere, via social, che non svilupperà più partnership come quella con Zytara Labs. Evidentemente trovarsi esposto in certe situazioni non sarebbe piacevole neanche per lui.