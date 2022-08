Se è vero che dal calcio d'agosto si deve prendere più la prestazione che il risultato, allora, a sette giorni dal via del campionato, per Simone Inzaghi i dubbi sembrano moltiplicarsi su ambo i fronti. L'Inter esce infatti sconfitta dall'Adriatico di Pescara con un brutto 4-2 per mano del Villarreal di Unai Emery, formazione che applica per bene i suoi canoni di gioco approfittando di una produzione offensiva quasi perfetta, con quattro reti in cinque occasioni, e chiude imbattuto la sua serie di test estivi. Una gara che il Submarino Amarillo interpreta e gestisce meglio dei nerazzurri, che trovano diversi impedimenti a giocare davanti alle maglie difensive molto ben tessute dal tecnico basco, e indirizza coi gol di Alfonso Pedraza e Francis Coquelin intervallati dal pareggio di Romelu Lukaku. Stesso parziale anche nella ripresa, dove gli spagnoli allungano con la doppietta di Pedraza, vedono l'Inter rifarsi sotto con la rete di Danilo D'Ambrosio ma poi chiudono i conti col contropiede micidiale finalizzato da Jackson. Forse penalizzata eccessivamente dal campo ai limiti della praticabilità (si è rischiato addirittura di non giocare, secondo Inter TV), l'Inter si avvicina allo start della Serie A con qualche punto interrogativo in più, al quale va trovata una risposta prontamente.

IL TABELLINO

INTER-VILLARREAL 2-4

MARCATORI: 29', 48' Pedraza (V), 36' Lukaku (I), 43' Coquelin (V), 66' D'Ambrosio (I), 81' Jackson (V)

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar (62' 33 D'Ambrosio), 6 De Vrij, 95 Bastoni (54' 36 Darmian); 2 Dumfries (62' 12 Bellanova), 23 Barella (69' 5 Gagliardini), 14 Asllani, 20 Calhanoglu (54' 22 Mkhitaryan), 8 Gosens (54' 32 Dimarco); 90 Lukaku (69' 9 Dzeko), 10 Lautaro Martinez (69' 11 Correa).

In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 50 Casadei.

Allenatore: Simone Inzaghi.

VILLARREAL: 13 Rulli; 8 Foyth, 3 Albiol (70' 22 Mandi), 4 Pau Torres (70' 25 Cuenca), 24 A. Pedraza (61' 12 Estupinan); 19 Coquelin (61' 20 Morales), 6 Capoue, 5 Dani Parejo; 21 Yeremy (61' 11 Chukwueze), 17 Álex Baena (79' 2 Morlanes), 18 N. Jackson.



In panchina: 1 Reina, 35 G. Cassaro.

Allenatore: Unai Emery.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Di Monte-Colarossi. Quarto uomo: Camplone.

Note

Ammoniti: Calhanoglu (I), Jackson (V), D'Ambrosio (I)

Corner: 4-1

Recupero: 1°T 0', 2°T 5'.

RIVIVI LA DIRETTA DI INTER-VILLARREAL

95' - Finisce qui: l'Inter chiude la propria preparazione estiva con una sconfitta contro il Villarreal per 4-2.

94' - Dzeko anticipato, terzo corner per l'Inter. Sugli sviluppi, Dimarco prova il tiro trovando la deviazione di Capoue con palla che finisce sulla traversa.

93' - Ancora Estupinan pericoloso, l'ecuadoregno non tira di prima intenzione ma temporeggia trovando un corner.

90' - Cinque minuti di recupero. Estupinan prova da fuori, palla a lato.

88' - Fallo di D'Ambrosio su Cuenca, che rimane dolorante a terra.

86' - Correa prova a superare Foyth che però lo mura.

84' - Cross di Dimarco, Mandi interviene mandando in fallo laterale. Poi Correa prova a servire Dzeko ma non calibra bene il passaggio.

81' - Il Villarreal fa poker con Jackson! Errore a metà campo con Correa protagonista e ripartenza degli spagnoli con Jackson che prima si vede respinto il tiro da Handanovic poi segna in tap-in.

78' - Un anticipo che appare pulito su Baena costa a D'Ambrosio un cartellino giallo. Nel Villarreal Mornales rileva Baena.

76' - Prova Mkhitaryan accentrandosi e calciando, palla a lato.

73' - Cross in spaccata di Dimarco che finisce fuori non di molto, applausi dagli spalti.

70' - Nel Villarreal fuori Albiol e Pau Torres, in campo Mandi e Cuenca.

69' - De Vrij va di testa su punizione, palla a pochi centimetri dal palo.

69' - Cambiano le punte: dentro Dzeko e Correa per Lukaku e Lautaro. Gagliardini prende il posto di Barella.

68' - Parejo e D'Ambrosio non se le mandano a dire, si scatena una piccola rissa.

66' - D'AMBROSIO SEGNA IL GOL DEL 2-3! Bel cross di Dimarco, Lukaku non ci arriva ma sulla traiettoria è pronto D'Ambrosio che schiaccia di testa e la mette alle spalle di Rulli. Gol che in circostanze normali sarebbe stato annullato per offside...

63' - Tiro potente di Lautaro a botta sicura, Rulli respinge coi piedi.

62' - Nell'Inter D'Ambrosio e Bellanova rilevano Skriniar e Dumfries.

61' - Cambi anche per il Villarreal: Chukwueze rileva Yeremy, dentro anche Morales e Estupinan al posto di Coquelin che deve lasciare il campo zoppicando e Pedraza.

57' - Altro pericolo per il Villarreal! Cross di Pino e colpo di testa di Baena, Handanovic para in due tempi.

54' - Arrivano i primi cambi: Dimarco per Gosens, Darmian per Bastoni e Mkhitaryan per Calhanoglu.

53' - Prova la veronica Baena, Bastoni chiude tutto. Pronti a entrare Dimarco, Darmian e Mkhitaryan.

52' - Villarreal che ora si accontenta di gestire il risultato.

50' - Pedraza sta facendo davvero una grande partita, ora ottimo l'anticipo su Dumfries.

48' - Terzo gol del Villarreal ancora con Pedraza che scappa via a Skriniar e mette in mezzo. La palla rimbalza davanti ad Handanovic e si infila in porta.

47' - Skriniar anticipa Coquelin, Rapuano però fischia punizione per il Villarreal.

46' - Filtrante di Lautaro per Dumfries, anticipato dalla difesa avversaria.

