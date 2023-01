Bastano 10 minuti all'Inter per scintillare l'appuntamento col vantaggio. Azione calibrata alla perfezione: palla avanti, palla indietro, palla orizzontale. Sfruttando la dormita clamorosa della difesa rossonera: ecco il timbro di Dimarco a far esplodere di gioia i cuori nerazzurri. Fluidità di manovra nella fase di costruzione, trame di gioco rilevanti, la banda di Pioli nel primo tempo capisce molto poco ogni dinamica. Lentezza a dir poco esasperante nell'approccio laterale: se Leao gioca con la sufficienza di Balotelli, sbagliando stop semplici e intestardendosi con velleitari tiri da fuori, l'Inter riconquista palla e si protrae con esplosività nella metà campo avversaria per pungere, andando in più contingenze vicina al gol per incrementare il punteggio.