La sblocca Federico Dimarco, cancellando col gol firmato al 40esimo minuto l'ultimo debito rimasto da pagare con il suo passato e la sua fede. Apre proprio lui le marcature di un match che l'Inter riesce a portare a casa con grande autorevolezza, anche se magari con qualche peccato di precisione. Ma il successo non fa una grinza, fra le tante occasioni, il palo di Denzel Dumfries, i gol di Nicolò Barella e Marcus Thuram, con l'autorete di Matteo Darmian a macchiare un po' questa bella serata. Ora l'Inter, con una gara da recuperare, torna a ridosso del Napoli capolista mandando un segnale chiaro alla squadra di Antonio Conte.

IL TABELLINO

INTER-PARMA 3-1

MARCATORI: 40' Dimarco (I), 54' Barella (I), 67' Thuram (I), 81' Darmian (I, aut.)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (93' 42 Palacios), 6 De Vrij, 95 Bastoni (74' 36 Darmian); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (70' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (70' 17 Buchanan); 9 Thuram (70' 11 Correa), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

PARMA: 31 Suzuki; 20 Hainaut, 15 Delprato, 4 Balogh (12' 46 Leoni), 14 Valeri (74' 5 Valenti), 19 Sohm, 16 Keita (60' 27 Hernani); 98 Man, 22 Cancellieri (74' 61 Haj Mohamed), 28 Mihaila; 13 Bonny (60' 11 Almqvist).

In panchina: 1 Chichizola, 40 Corvi, 5 Valenti, 8 Estevez, 23 Camara, 26 Coulibaly, 77 Di Chiara.

Allenatore: Fabio Pecchia.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Rossi - Cipriani. Quarto ufficiale: Massimi. VAR: Pezzuto. Assistente VAR: Paterna.

Note

Spettatori: 71.879

Ammoniti: Keita (P), Bisseck (I)

Corner: 8-1

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

94' - FISCHIA ABISSO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER BATTE IL PARMA 3-1 E MANDA UN NUOVO SEGNALE AL NAPOLI!

92' - Ultimi frammenti di gioco per Palacios, che rileva Bisseck facendo il suo debutto a San Siro.

90' - E invece, sono appena quattro i minuti di recupero.

89' - Barella lancia Correa che punta due difensori ma finisce murato.

86' - Abisso va all'on field review, veloce revisione e poi torna in campo: niente rigore.

84' - Rigore per l'Inter! Lautaro stavolta viene atterrato in piena area, Abisso fischia ma il Toro sembra essere partito in posizione irregolare.

81' - Gol del Parma, autorete di Darmian! Disattenzione della difesa dopo errore di Barella con De Vrij che lascia correre un pallone sul quale Darmian interviene goffamente per anticipare Man infilando Sommer.

79' - Correa è entrato con grandissima voglia: altra giocata intelligente e altro corner guadagnato.

74' - Filtrante bellissimo di Correa per Lautaro che a tu per tu con Suzuki manda fuori. Nel Parma Valenti prende il posto di Valeri, Haj Mohamed rileva Cancellieri, nell'Inter Darmian fa rifiatare Bastoni.

72' - Ci prova subito Correa che arriva vicino alla porta di Suzuki ma viene fermato da un avversario.

70' - Sono tre i cambi di Inzaghi: dentro Asllani, Correa e Buchanan per Calhanoglu, Thuram e Dimarco

69' - Punizione pericolosa per il Parma, dopo che Abisso ha esitato un attimo. Pronti a entrare Buchanan e Correa.

IL GOL DI THURAM: Azione da calcio d'angolo, palla spizzata che piomba lì dove Thuram, comodo comodo, può appoggiare in sforbiciata a due passi da Suzuki per il tris.

67' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMM!!!

66' - Barella punta la porta e corre come uno sprinter, ignorando Dumfries sulla destra. La difesa manda in corner.

64' - Cartellino giallo per Bisseck, che ferma fallosamente Sohm.

63' - Problemi per Cancellieri, colpito alla testa in area nerazzurra. L'attaccante crociato si alza dopo qualche istante.

61' - Anticipo in extremis su Lautaro da parte di un difensore del Parma che spazza in corner.

60’ – Cambio per il Parma: Hernani rileva Keita. Dentro anche Almqvist per Bonny.

59’ – Suzuki compie la parata clamorosa su Lautaro. Parma che coglie la difesa impreparata e va in contropiede, Cancellieri manda fuori.

57' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! NICCOLOOOOOOOOOOOOOOOOO BAREEEEEEEEEEEEEEEELLAAAAAAAAAAAAAAA!!! Abisso dà il segnale e convalida la rete.

56' - Minuti di attesa a San Siro, Abisso ancora aspetta segnali da Pezzuto.

54' - Barella si inventa una gran finta sul lancio di Mkhitaryan a far sedere Valeri e segna, ma Abisso segnala fuorigioco. VAR al lavoro.

53' - Abisso ancora una volta deve fermare il gioco perché il pallone gli carambola addosso. Viene in mente la celeberrima battuta: "Sempre in mezzo come il giovedì" di Lino Banfi in 'Fracchia La Belva Umana".

52' - Lancio intelligente di Bastoni, sulla parabola piomba Dumfries il cui colpo di testa è fuori misura.

49' - Abisso impiega qualche secondo di troppo prima di sanzionare un fallo di mano di Dumfries che nel frattempo si era involato in porta servendo poi Lautaro.

47' - Bonny tenta disperatamente di salvare un pallone destinato a finire sul fondo, senza successo.

-----

19.34 - Sarà del Parma il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.33 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa.

19.32 - Sono 71.879 gli spettatori presenti a San Siro. Quasi sold out, non male per un venerdì alle 18.30...

INTERVALLO - Prevedibile una gara insidiosa per l'Inter, che però tra parecchi passaggi imprecisi e qualche errore che innesca delle ripartenze del Parma ci mette a tratti del suo. Però è anche vero che i nerazzurri controllano il gioco, macinano occasioni peccando però di freddezza fino a quando Federico Dimarco trova la zampata vincente su assist di Henrikh Mkhitaryan, segnando in quella porta dove sei anni fa, nella stessa partita ma a maglie invertite, trovò la sua prima rete in Serie A.

-----

46' pt - Si chiude il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Parma, decisivo sin qui il gol di Dimarco.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Parma che va in ripartenza, ma Abisso ferma tutto per un fuorigioco scatenando la rabbia di Pecchia.

IL GOL DI DIMARCO: Dopo una gran parata di Suzuki su Thuram (con qualche dubbio per un possibile tocco di mano), l'Inter recupera palla. Bell'appoggio di Mkhitaryan che si incunea e passa a Dimarco il cui tocco vellutato addirittura col destro sorprende un non irreprensibile Suzuki.

40' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! FEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOO!!!

38' - Calhanoglu prova ancora dalla distanza, ma ne viene fuori un tiraccio che si perde dritto sul fondo per il rammarico dello stesso giocatore.

37' - Crossa Dumfries, scivolata provvidenziale di Delprato che manda in corner.

36' - Bastoni guadagna un calcio di punizione per fallo di Hainaut.

33' - Inter che ora manovra a ridosso della metà campo. Poi però altro errore in un passaggio e Parma che riparte.

28' - Ancora errore Inter, ancora ripartenza Parma: conclusione di Cancellieri alzata in angolo da Sommer.

27' - Il Parma recupera palla a metà campo, azione che si conclude con un cross sballato di Mihaila che finisce a Sommer.

25' - Flipper in area Parma, la palla rimbalza tra diversi giocatori prima di finire a Suzuki che in uscita smanaccia servendo Lautaro che impatta male con la sfera mandando alto

23' - Occasione per il Parma. Sohm approfitta del buco lasciato da Bisseck e si invola sull'assist di Bonny, mandando poi fuori.

21' - Mkhitaryan si inventa uno slalom gigante nell'area del Parma, trovando poi una conclusione larga che finisce fuori.

18' - Lautaro segna su assist di Thuram, Abisso però sanziona un fuorigioco del francese.

17' - Palo di Dumfries. Grande azione congegnata da Mkhitaryan, Thuram trova il tacco per l'olandese che parte sulla destra e prova un tiro dalla traiettoria strana che centra l'incrocio dei pali complice anche una deviazione.

14' - Gran girata di sinistro di Thuram nel cuore dell'area ducale, il tiro del francese viene deviato in corner.

13' - Tentativo di ripartenza del Parma, smorzato da un ottimo recupero di De Vrij.

12' - Cambio nel Parma: Balogh deve lasciare subito la gara, entra Leoni.

11' - Schema di Dimarco e Calhanoglu, tiro del turco deviato in corner.

10' - Il VAR corregge Abisso: il fallo è al limite dell'area. Ammonito Keita.

9' - Calcio di rigore per l'Inter! Lautaro ruba palla a Keita che gli frana addosso!

6' - Calhanoglu! Il turco prova la staffilata da fuori area, Suzuki si tuffa e controlla la traiettoria del pallone che finisce fuori.

3' - Lancio troppo telefonato di Mkhitaryan per Dimarco, Balogh intercetta.

2' - Subito fallo fischiato a Dumfries su Cancellieri, punizione Parma.

----

18.30 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

18.28 - Lautaro e Delprato davanti ad Abisso per il sorteggio del campo.

18.25 - Inter e Parma guadagnano il campo per il rituale pre-partita.

18.15 - Le due squadre rientrano negli spogliatoi, tra pochi minuti ci sarà il calcio d'inizio.

----

