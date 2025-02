Dooppio importante rinnovo in prospettiva per l'Inter, che blinda due gioiellini in forza alla Primavera ufficializzando i rinnovi di contratto. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Giacomo De Pieri e Matteo Lavelli", si legge nella nota.

Il fantasista mancino, fresco di esordio in Champions League contro il Monaco, e l'attaccante avevano fatto appa nei giorni scorsi nella sede di Viale della Liberazione per mettere la firma sul primo contratto da professionisti.