Arriva la prima ufficialità del mercato in entrata per l'Inter 2024-2025: il club nerazzurro ha comunicato l'arrivo del centrocampista polacco Piotr Zielinski, che dopo otto stagioni con la maglia del Napoli sbarca a Milano per aggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi. L'Inter lo accoglie con un lungo comunicato nel quale riassume la sua carriera, dalle giovanili Orzeł Ząbkowice Śląskie, squadra della cittadina dove viveva, al passaggio allo Zaglebie Lublino, fino alla lunga esperienza italiana con tappe a Udine ed Empoli prima del Napoli.

Questo un passaggio del comunicato: Giocatore simbolo della sua Nazionale, Zieliński ha collezionato 93 presenze e 12 gol con la Polonia, partecipando anche a tre Europei e due Mondiali, competizione nella quale ha anche realizzato una rete nel 2022 in una vittoria per 2-0 contro l'Arabia Saudita", si legge. Classe, personalità e tanta esperienza nel campionato italiano: Piotr Zieliński, primo giocatore polacco della storia dell'Inter, è pronto a portare tutte le sue qualità in nerazzurro". Zielinski ha firmato con l'Inter un contratto fino al 30 giugno 2028.

