"Vista la richiesta del Prefetto di Milano datata 23 aprile 2023, prot. n. 0135516, si comunica la seguente variazione al programma di anticipi e posticipi della Serie A TIM: 34a GIORNATA.

INTER-TORINO Domenica 28 aprile 2024 alle ore 12.30* DAZN (*anziché sabato 27 aprile 2024 alle ore 15.00)". Questo il comunicato pubblicato dalla Lega Serie A dopo la decisione di avallare la richiesta del Prefetto di Milano di spostare il match tra Inter e Torino, precedentemente programmato per sabato 27 aprile alle ore 15.00, per permettere alla squadra Campione d'Italia di festeggiare la seconda stella insieme al suo popolo.

Dopo la nota della Lega, arriva anche il comunicato dell'Inter che tramite i canali ufficiali aggiunge anche tutte le informazioni relative alla festa scudetto: "La festa per il trionfo in campionato è appena iniziata. Dopo il successo nel derby e la conquista dello Scudetto, i tifosi nerazzurri si sono riversati in Piazza Duomo per una notte indimenticabile. Ma il campionato non è finito e le occasioni per festeggiare insieme non mancheranno. Si comincia da Inter-Torino: il match della 34ª giornata si disputerà domenica 28 aprile alle 12:30. I biglietti già acquistati per la partita (inizialmente in programma sabato 27 alle 15:00) sono validi per l'accesso.

Al termine di Inter-Torino la festa si sposterà per le strade di Milano. Un bus celebrativo con a bordo la squadra Campione d'Italia partirà da San Siro. Dopo un percorso per le strade della città, il bus raggiungerà Piazza Duomo. La squadra saluterà i tifosi per una grande festa tutta nerazzurra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!