Ora è ufficiale: Francesco Pio Esposito ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2030. Continua, dunque, la storia in nerazzurro dell'attaccante classe 2005, il più piccolo dei fratelli Esposito, che si sta consacrando nel calcio professionistico alla sua seconda stagione in prestito allo Spezia, squadra che sta provando a trascinare in Serie A a suon di gol.

