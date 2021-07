UFFICIALE – Cagliari, ecco Dalbert: prestito fino al 2022 con diritto di riscatto

Il brasiliano si trasferisce ai rossoblu a titolo temporaneo per una stagione

Ora è ufficiale: Dalbert è un nuovo giocatore del Cagliari. L'annuncio è arrivato poco fa, attraverso una nota pubblicata dal club sardo in cui si specifica anche le modalità del trasferimento del brasiliano in rossoblu: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Inter del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dalbert Henrique Chagas Estevao che arriva in rossoblù in prestito sino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto", si legge.