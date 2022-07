Casa dolce casa. Federico Bonazzoli, cresciuto nella cantera dell'Inter, torna alla Salernitana ma non in prestito come nell'ultima stagione, bensìa titolo definitivo. Contratto quadriennale da 4,5 milioni di euro e operazione che coinvolge economicamente anche l’Inter, che incasserà infatti il 20% della cifra versata al club blucerchiato in virtù dell’accordo preso nel 2015 come ricorda calciomercato.com.

Un ritorno dal sapore romantico per il centravanti originario di Manerbio che proprio a Salerno ha trovato la sua definitiva consacrazione: un bottino di dodici reti in 33 presenze, tra campionato e Coppa Italia, ma soprattutto goal pesanti e determinanti che hanno permesso alla Salernitana di centrare una salvezza che ormai sembrava compromessa.