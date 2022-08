Il Chelsea non vuole mettere fretta a Cesare Casadei, gioiello prelevato dalla cantera dell'Inter che inizialmente giocherà con l'Under 21 in previsione di un possibile futuro in prima squadra. Lo ha chiarito Neil Bath, boss dell'academy dei Blues, lo ha ribadito in conferenza stampa il manager Thomas Tuchel "Penso che non gli facciamo un gran favore se diciamo che sarà il nuovo Lampard - ha detto il tedesco -. Ieri l'ho incontrato qua al centro sportivo, gli daremo tempo per imparare la lingua, la cultura, per capire cosa è il Chelsea. Una volta che si sarà sistemato, gli daremo l'opportunità di allenarsi con noi e di mostrare le sue qualità; dopodiché avrò un quadro più chiaro di lui e vedremo".