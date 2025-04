"Milan e Inter sono stati i club che hanno spinto di più per acquistarmi, ma gettavano subito la spugna dopo la prima riunione con il presidente (Sensi, ndr). Era difficile dialogare di me in quel contesto". Lo ha raccontato Francesco Totti, leggenda della Roma, nel corso di un'intervista rilasciata a Betsson.Sport.

A proposito di passaggio mai avvenuto in nerazzurro durante la sua carriera, il Pupone non nasconde il rimpianto di non aver mai condiviso il campo con il Fenomeno Ronaldo: "L'unica pecca nella mia carriera è non aver giocato con lui, per me è stato il più forte di tutti, pure di Messi e Cristiano Ronaldo. Lo metto dietro solo a Maradona, che è stato il calcio. Era fuori dal normale quando ha giocato al Barcellona e all'Inter".

Totti, poi, fa un salto in avanti parlando della stretta attualità, in particolare facendo un pronostico sulle possibilità dell'Inter di vincere la Champions League: "Penso possa arrivare lontano, ha un grande organico e Inzaghi sta facendo grandi cose. Spero arrivi in finale, magari con il Real Madrid".

Infine, Totti ha svelato un retroscena sul tentativo di portare Antonio Conte alla Roma, prima del suo passaggio all'Inter: "Conte è il migliore allenatore in Italia, ti fa lavorare tantissimo trasmettendoti voglia e stimoli. Mi sarebbe piaciuto vederlo alla Roma, quando ho fatto il dirigente è mancato pochissimo per portarlo nella Capitale. E' mancato l'ultimo passaggio, ci abbiamo provato io e Guido Fienga".

