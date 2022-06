Nelle ore in cui Paulo Dybala si sta avvicinando a grandi passi all'Inter, Francesco Totti parla così dell'approdo ormai sfumato della Joya alla Roma, per il quale la leggenda giallorossa si era speso pubblicamente in prima persona: "Zanetti più convincente di me? Meglio che non parlo di questo, so come è andata - ha detto il Pupone a Sky -. Tuttora lo sento, dico che non dipende solo da Dybala. Se dipendesse da lui, ci sarebbero più speranze. Lui con Lukaku? Io penso che sarebbe una coppia formidabile: l'estro di Dybala unito alla forza fisica di Lukaku sarebbe un binomio top che qualsiasi allenatore vorrebbe".