Ci siamo. Le preoccupazioni delle scorse ore sono state fugate dalle ottime notizie provenienti in serata (ora italiana) dall'Argentina, che evidenziavano un accordo tra Independiente Rivadavia e Talleres per la 'divisione' del ricavato dalla cessione di Tomas Palacios all'Inter. E adesso è tutto intavolato per concludere l'operazione, dopo che il difensore ha già svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità asportiva al CONI.

Proprio in questi minuti, fa sapere Sky, nella sede nerazzurra sono arrivati Marcelo Simonian e l'avvocato Luca Peluso, intermediari dell'operazione, per ultimare le ultime formalità burocratiche. Palacios firmerà un contratto di 5 anni con ingaggio a partire da circa 600 mila euro. In attesa della documentazione definitiva dal Sudamerica, il classe 2003 è pronto a unirsi alla squadra nerazzurra.