Tullio Tinti è l'ospite di spicco presente questa sera negli studi di Sky Sport durante lo speciale mercato. Tra i tanti temi trattati dall'agente ci sono anche i suoi numerosi assistiti, tra i quali figurano anche gli interisti Simone Inzaghi, Matteo Darmian e Alessandro Bastoni, corteggiato da diversi top club europei come ammesso dal procuratore: "Bastoni è un giocatore che ho visto crescere, aveva 14 anni e giocava anche esterno sinistro - ricorda -. È un giocatore formidabile: ha la qualità del centrocampista e la fisicità del difensore, è veloce e ha carattere. È un top. In questi anni molti club esteri hanno bussato alla porta, ma l’Inter che vuole vincere non si disfa dei campioni".

Ma qual è stato il club più pressante per Basto? "Negli anni passati il Manchester City, in quest’ultimo periodo c’era stato un interessamento del Real Madrid - svela l'agente -. Ma il Real non spende per i difensori quello che spende per gli attaccanti. L'aveva fatto per Samuel? Erano altri tempi...".

Tinti commenta poi anche il fresco rinnovo di contratto di Inzaghi che l'ha portato ad essere l'allenatore più pagato del campionato: "Credo che Simone se lo meriti. L'Inter è la squadra che fa il calcio migliore, vedendo una partita ti diverti e la gente che va allo stadio è giusto che si diverta. Simone ha fatto fare un bel salto all'Inter: sono contento, è un ragazzo top. L'Inter è diventata una squadra veramente forte".

