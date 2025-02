"Per me è più facile giocare con due punte, soprattutto se c'è Lautaro Martinez". Parola di Marcus Thuram che, in attesa di recuperare del tutto dal fastidio alla caviglia mettendo nel mirino il Genoa come data per tornare e far tornare in forma smagliante la sua Inter, si concede un paio di chiacchiere con Cronache di Spogliatoio, dove ha parlato del suo ruolo da seconda punta svelando il motivo del feeling con l'argentino: "Non so se con un altro attaccante avrei fatto così bene, ma con lui faccio, non dico quello che voglio, ma lui ama fare delle cose che non faccio e io faccio delle cose che lui non fa".

Con la Francia ha giocato come prima punta con tre giocatori dietro pronti a rifornirla, ma non sembrava trovarsi così a suo agio.

"Sì, facevo un po' più fatica perché è un modulo diverso, una tattica diversa, non è come all'Inter".

