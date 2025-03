Facce da duro e sorrisoni in quel di Appiano Gentile, tornato ad uso esclusivo dei padroni di casa dell'Inter dopo la breve permanenza dell'Italia di Spalletti, oggi impegnata a Dortmund contro la Nazionale tedesca. Svuotata dagli azzurri, a riempire la Pinetina ci pensano la coppia preferita dei tifosi dell'Inter: la ThuLa.

Thuram e Lautaro, rientrati anzitempo dagli impegni con le loro Nazionali rispettivamente per il problema alla coscia il capitano e alla caviglia il Tikus, non perdono tempo e anche in questa domenica 'abbandonano' gli appartamenti di City Life per la location comasca, dove i due attaccanti di Inzaghi sono al lavoro per rimettersi in forma quanto prima possibile. Programmati per domani gli esami ai quali si sottoporrà per valutare l'entità del problema al muscolo ischiotibiale, e partendo dall'ottimismo trapelato dalle prime valutazioni fatte in Argentina, il capitano non molla di un centimetro e approfitta della serenità di Appiano per continuare a lavorare con in testa il derby di Coppa Italia. Quasi certamente il Toro salterà la gara con l'Udinese ma, nel caso in cui gli esami dovessero escludere lesioni, tornerà a trascinare la sua Inter nella sfida di Coppa contro i cugini del Milan.

A far compagnia al Toro Martinez è l'amico e inseparabile compagno di reparto Marcus Thuram, anche lui alle prese con un dolore fisico che lo ha limitato nelle scorse settimane e anche lui tornato a Milano per evitare di sovraccaricare sulla caviglia dolorante che, restando a riposo, può finalmente preservare con l'obiettivo di guarire totalmente prima del tour de force di aprile. Tra una fatica e l'altra, i due trovano anche il tempo di farsi immortalare sereni, felici e... a casa. Lì dove tutto assume un sapore diverso e pure le fatiche diventano un "ThuLa park" come lo ha definito il Tikus nel commento a margine della foto postata dal diez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!