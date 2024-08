Il tecnicod ella Juventus Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole contro il Brest. Ecco le sue parole in cui si è soffermato anche sul futuro di Federico Chiesa:

Qual è la posizione su Chiesa visto che si era allenato in questi giorni?

"Sì di mercato, sia lui che che gli altri che sono rimasti a Torino, tranne che Fabio Miretti che in questo momento è infortunato. Noi siamo stati chiari all'interno, abbiamo parlato con ognuno di loro. Abbiamo dei giocatori forti bravi e che sono abituati a giocare con continuità. La società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni e loro devono cercare delle soluzioni nel più breve tempo per il bene loro, della squadra e il bene per tutti".

Perché non rientra nel progetto Juve?

"Sia per lui che per gli altri è una decisione presa siamo convinti. Adesso dobbiamo preparare bene la stagione con le partite e con gli allenamenti che abbiamo fatto e non c'è niente da aggiungere. Tutto quello che ho detto prima ribadisco", ha detto sul calciatore accosatato anche all'Inter nel caso in cui dovesse svincolarsi a zero.