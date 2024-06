Dopo le anticipazioni di ieri riguardo alle vacanze "accorciate" da Mehdi Taremi per essere ancora più in forma nel ritiro nerazzurro, il giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh pubblica una serie di dichiarazioni da parte dell'attaccante. "Ho avuto un solo incontro con i dirigenti del Porto per il prolungamento del contratto - racconta -. Ho detto qualcosa e loro hanno detto 'no' e quella è stata la fine della storia con loro. Considero il Portogallo la mia seconda casa. I sentimenti dei tifosi del Porto hanno avuto un grande impatto sulla mia vita personale. Ho detto loro che fino alla fine della mia vita rimarrò un tifoso del Porto".

"Nell'Inter - prosegue - chi gioca deve essere un giocatore di altissimo livello. In questa squadra devi puntare ad essere un top player. Certe offerte non richiedono grandi riflessioni e le accetti subito. Ho avuto un breve colloquio con Simone Inzaghi e aveva una buona opinione di me. Lavorare all'Inter è emozionante", continua il giocatore confermando che il contratto sarà un 2+1 (biennale con opzione per un altro anno).

"Non ho mai preso in considerazione - dice ancora Taremi - offerte come quella dell'Al Hilal o comunque dalla regione araba. Cerco sempre opportunità di crescita e di unirmi a delle squadre più forti. Diversi club in Europa hanno espresso interesse, ma nessuno di loro ha inviato un'offerta ufficiale. Prima di arrivare all'Inter, ho ricevuto offerte da 3-4 club in Inghilterra, 2-3 club in Italia e uno dei top club in Spagna. Conceiçao? Un bravissimo allenatore per tecnica, tattica e analisi, molto esigente negli allenamenti".

Infine, una possibile rivelazione sul numero di maglia: "Se il 99 è libero potrei prenderlo - dice - Il miglior giocatore della storia è Ronaldo Nazario. E' il mio modello".

Come già anticipato ieri dal giornalista, il ritiro dell'Inter dovrebbe cominciare il 13 luglio. Taremi afferma invece nell'intervista che sarà "in Italia tra due settimane".