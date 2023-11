Dopo aver centrato la qualificazione agli Europei di Germania della prossima estate, Sylvinho, ct della Nazionale albanese, si concede in un'intervista al sito Cronache di Spogliatoio, dove oltre a rivelare la propria ambizione di portare i Kombetare ai prossimi Mondiali, spiega come il fatto di poter pescare diversi elementi dalla Serie A sia un vantaggio per lui: "Questo fatto mi aiuta, il calcio è complesso ma più conosci la tattica più è facile. E la Serie A è la scuola migliore". Tra i tanti giocatori del nostro campionato pilastri della sua Nazionale, c'è anche l'interista Kristjan Asllani, al quale manda un consiglio: "Non gli direi mai di lasciare l'Inter per giocare di più. A me importa cosa fa in Nazionale e con noi ha dimostrato di essere fortissimo".

L'ex assistente di Roberto Mancini ha anche svelato che l'unico approccio avuto con l'Albania prima di iniziare la sua avventura è legato ad un ex giocatore dell'Inter: "Sapevo cose dell'Albania solo attraverso Rey Manaj, che ho allenato all'Inter. Non sapevo niente di più. Poi sono arrivato lì e ho visto che tutte le persone parlano italiano, lo conoscono, parlano inglese, spagnolo. Per un allenatore è importante parlare senza interprete. Gli albanesi sono un popolo cordiale e ospitale, come noi brasiliani. Mi hanno fatto sentire a casa, fin dall'inizio quando sono arrivato: mi hanno offerto caffè e cena ovunque". E sempre a proposito di Mancini, ha aggiunto: "Dopo la qualificazione mi ha scritto mandandomi i suoi complimenti. Mi ha allenato e poi sono stato suo assistente all'Inter. È un vincente, lo è stato all'Inter, al City e in Nazionale. Ovunque abbia allenato, ha portato la squadra a un livello molto alto".

