>Nella giornata di oggi Suning.com Group Co., Ltd. ha annunciato l'esito della 35esima riunione del settimo consiglio di amministrazione. Nella fattispecie tutti i consiglieri partecipanti hanno deliberato e approvato la 'Proposta di elezione di amministratori non indipendenti per le elezioni generali' con 9 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, concordando di nominare Ren Jun, Hu Xiao, Jia Honggang, Zhang Kangyang, Guan Chenghua e Lu Jun per l'ottava sessione di amministratori non indipendenti della società. Gli amministratori non indipendenti dell'ottava sessione del consiglio di amministrazione sono eletti con voto cumulativo e la durata dell'incarico è di tre anni dalla data di deliberazione e approvazione della prima assemblea straordinaria della società nel 2023. Contestualmente, tutti gli amministratori partecipanti hanno concordato di nominare Chen Zhibin, Yang Bo e Feng Yongqiang quali candidati per l'ottava sessione degli amministratori indipendenti della società.