Quattromila euro di multa per Denzel Dumfries e altrettanti per l'Inter, a titolo di responsabilità oggettiva. Questo è il verdetto della Procura della FIGC in merito all'episodio dello striscione esposto dal calciatore olandese nel corso della parata per lo Scudetto per le vie di Milano, che ritraeva Dumfries tenere al guinzaglio un cane con le fattezze di Theo Hernandez. La Procura ha accolto la richiesta di patteggiamento formulata dal club nerazzurro per mano dell'ad Beppe Marotta, senza che il Presidente Federale abbia formulato osservazioni in merito.

Nel comunicato della FIGC si definisce lo stendardo "dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo nei confronti del tesserato della società A.C. Milan S.p.A Sig. Theo Hernandez, e per l’effetto e più in generale nei riguardi di quest’ultima società e dei suoi tifosi, e segnatamente uno stendardo con sovraimpressa in bella mostra una immagine raffigurante il calciatore Theo Hernandez con le fattezze di un cane tenuto al guinzaglio proprio dallo stesso Dumfries".

