Problema per Simone Inzaghi a pochi giorni dal via del campionato: Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!