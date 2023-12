Cristian Stellini, vice di Antonio Conte all'Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio soffermandosi sulla squadra nerazzurra di oggi. Ecco le sue parole:

Spalletti ha detto che l'Inter è davanti, la preferisce perché coniuga calcio fisico, tecnico e relazionale. E' così?

"Il calcio è cambiato tantissimo, oggi l'allenatore deve avere molte più conoscenze rispetto al passato, ci sono molte più soluzioni da adottare. Le migliori oggi o hanno più qualità e forza, oppure devono giocare più partite dentro la partita. L'Inter non cambia molto il suo assetto, ma con i suoi interpreti cambia fisicità e qualità nella partita".

In cosa è cresciuto Barella?

"Quello che vedo di nettamente migliorato è la gestione della gara. Prima era un giocatore che usava tanto corsa, dinamismo, oggi seleziona quando e come deve attaccare. Oggi è più maturo, è diventato un leader e sa gestire energie e comportamento".

Calhanoglu in quella posizione è più completo?

"Non so se sia più completo, sicuramente ha caratteristiche diverse da Brozovic. Brozovic è più dinamico, Calhanoglu è più verticale, ha tiro, nelle palle inattive è un fattore".

Lautaro come lo vede oggi?

"Sicuramente è diventato più finalizzatore, determina molto di più. E' sempre stato molto bravo a giocare per l'altro attaccante, da ragazzo ha fatto anche il 10 ma oggi finalizza con una costanza diversa, ma dipende dalla maturazione".

Che ne pensa invece di Thuram?

"E' un giocatore che abbina fisicità a buone qualità. Potrebbe segnare di più ma ha ancora tempo per crescere. Piacerebbe a Conte, lavora molto bene per la squadra".

