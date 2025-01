La vita è strana a volte. Due strade che si sono separate dopo un lungo sodalizio, si ritrovano a incrociarsi, per una sera, quando fino a qualche giorno prima sembrava impensabile. Questo è il caso di Mehdi Taremi e Sergio Conceiçao, che si ritroveranno di fronte niente meno che in un derby di Milano in Arabia Saudita, con in palio un trofeo che per entrambi può voler significare tantissimo.

L'iraniano, complice il problema muscolare di Marcus Thuram, sarà titolare nell'Inter che oggi sfiderà il Milan a Riyadh con in palio la Supercoppa italiana. Una grandissima occasione per uno dei colpi nerazzurri della scorsa estate, attaccante di grande esperienza arrivato a parametro zero dopo aver lasciato il Porto. Opportunità anche per riscattare una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, almeno per i numeri: appena 20 presenze, nessuna da 90 minuti, un gol e 4 assist in tutte le competizioni disputate. Inevitabile che ci si aspettasse quanto meno che la voce delle reti messe a segno fosse più corposa.

Taremi ha lasciato il Porto la scorsa estate, congiuntamente con Sergio Conceiçao che lo ha fatto dopo 7 stagioni alla guida dei Dragoes. E pochi giorni fa il portoghese ha ricevuto la chiamata del Milan per sostituire il connazionale Paulo Fonseca, portando a casa all'esordio una vittoria prestigiosa e rocambolesca sulla Juventus proprio in Arabia, guadagnandosi così la finale della Supercoppa italiana in cui dovrà preparare la sua squadra anche ad affrontare l'iraniano, che conosce bene dopo 4 stagioni insieme.

Il sodalizio tra i due è stato assai proficuo e ha portato alla vittoria di una Liga Nos, 3 coppe portoghesi e una coppa di Lega portoghese. Titoli arrivati grazie all'impatto molto positivo di Taremi con la maglia del Porto, a cui ha portato 91 reti e 66 assist in 182 partite. Bilancio eccellente, con il freno a mano nell'ultima stagione in cui l'attaccante classe '92, anche a causa di qualche infortunio di troppo, non è andato oltre 11 gol e 17 assist in 35 presenze. Il prologo alla fine di una bella storia d'amore tra Taremi e i Dragoes, con tanto di lacrime nel giorno dell'addio. Addio imitato poi da Conceiçao, che ha atteso la chiamata giusta per tornare in pista.

Il destino li ha portati entrambi a Milano, sulle due sponde del Naviglio, e stasera faccia a faccia: uno in campo per dare lustro alla sua esperienza nerazzurra, l'altro in panchina per raddrizzare il percorso rossonero. Una Supercoppa sollevata al cielo di Riyadh, per quanto non certo il trofeo che cambia la vita, per loro potrebbe invece voler dire moltissimo.