Come previsto il mercato dell'Inter non è stato roboante come quello della scorsa estate. La dirigenza nerazzurra ha optato per puntellare una rosa già molto competitiva, inserendo quattro giocatori in sostituzione di chi è andato via per fine contratto: Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Josep Martinez e Tomas Palacios. Occasioni a parametro zero e investimenti contenuti, con l'obiettivo di non appesantire il bilancio. E in attesa del rinnovo di Denzel Dumfries dopo quelli di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ecco la classifica degli stipendi (con relativa scadenza di contratto) e i costi lordi sostenuti dal club, elaborata da Calcio e Finanza (in grassetto i giocatori che godono del Decreto Crescita):

Lautaro Martinez – 9 milioni netti (16,6 lordi), 2029

Nicolò Barella – 6,5 milioni netti (12,03 lordi), 2029

Hakan Calhanoglu – 6,5 milioni netti (12,03 lordi), 2027

Marcus Thuram – 6 milioni netti (7,86 lordi), 2028

Alessandro Bastoni – 5,5 milioni netti (10,18 lordi), 2028

Benjamin Pavard – 5 milioni netti (6,55 lordi), 2028

Piotr Zielinski – 4,5 milioni netti (8,33 lordi), 2028

Federico Dimarco – 4 milioni netti (7,4 lordi), 2027

Stefan De Vrij – 3,8 milioni netti (7,03 lordi), 2025

Henrikh Mkhitaryan – 3,8 milioni netti (4,98 lordi), 2026

Joaquin Correa – 3,5 milioni netti (6,48 lordi), 2025

Davide Frattesi – 3 milioni netti (5,55 lordi), 2028

Mehdi Taremi – 3 milioni netti (5,55 lordi), 2026

Marko Arnautovic – 3 milioni netti (3,93 lordi), 2025

Yann Sommer – 2,5 milioni netti (3,28 lordi), 2026

Matteo Darmian – 2,5 milioni netti (3,28 lordi), 2025

Denzel Dumfries – 2,5 milioni netti (3,28 lordi), 2025

Carlos Augusto – 2,2 milioni netti (2,88 lordi), 2028

Francesco Acerbi – 1,5 milioni netti (2,78 lordi), 2025

Tajon Buchanan – 1,5 milioni netti (2,78 lordi), 2028

Josep Martinez – 1,5 milioni netti (2,78 lordi), 2029

Andrei Radu – 1 milione netto (1,85 lordi), 2025

Kristian Asllani – 800mila euro netti (1,48 milioni lordi), 2027

Yann Bisseck – 800mila euro netti (1,05 milioni lordi), 2028

Tomas Palacios – 600mila euro netti (1,11 milioni lordi), 2029

Eddie Salcedo – 200mila euro netti (370mila lordi), 2025

Raffaele Di Gennaro – 150mila euro netti (278mila lordi), 2025



TOTALE – 84,85 milioni di euro netti (141,69 lordi)