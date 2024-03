Nonostante l'esclusione di Acerbi per le note vicende di cronaca, il 'blocco Inter' in Nazionale continua ad essere importante: Darmian, Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi rappresentano cinque pedine fondamentali per Luciano Spalletti, come ammesso dallo stesso ct dell'Italia nella conferenza stampa dopo il successo contro l'Ecuador. E la fase difensiva nerazzurra diventa fonte di ispirazione anche per il tecnico di Certaldo.

"Il calciatore che sa fare più ruoli diventa avvantaggiato per la convocazione (all'Europeo, ndr) - esordisce Lucio -. Ci sarà da interpretare e da fare anche cose differenti. Per esempio il blocco squadra Inter, e l'abbiamo detto più volte, è quello dove noi andiamo a prendere più roba, da un punto di vista di numero, e loro giocano a tre. È una cosa che dobbiamo tenere presente, è una cosa che dobbiamo tentare. Bisogna tener conto di questo fatto di mettere a loro agio i giocatori per come giocano nel club".

"Sulla fascia abbiamo grande duttilità - aggiunge poi Spalletti in un altro passaggio -. Sono importanti i giocatori che possono svolgere più ruoli o occupare più zone: Di Lorenzo, Darmian, Dimarco che non si limita a percorrere la fascia. Cambiaso che sta a destra e sinistra. Veintitré giocatori sono pochi per l'Europeo, chi fa più cose è in vantaggio. Dovrò stare attento a non sbagliare. Ho anche lasciato a casa qualcuno che potrebbe essere con noi e anche qualcuno che è nell'Under 21".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!