Italia vittoriosa con il poker a Israele, altra prestazione super di Federico Dimarco. Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha elogiato le qualità tecniche dell'esterno sinistro. Alla domanda 'Dimarco è tra i top 3 esterni d'Europa?', il ct ha replicato: "Si può fare elogi a tutti. Tutti hanno fatto vedere giocate di qualità e rincorse a perdifiato per il compagno. Dimarco è dentro questo ragionamento di squadra che vuol dire collettivo forte, poi quel piede lì ce l'hanno pochi".

Ottime considerazioni anche per Sandro Tonali: "È un giocatore fortissimo, immenso direi per quello che sta facendo. Ha fatto due rincorse al 90' con una frequenza di passo e una forza davvero incredibilmente. Quando accende la macchina va forte e quando la rimette in garage va forte comunque". Il commissario tecnico della nazionale azzurra ha parlato anche di Nicolò Barella: "E' un giocatore importante. Frattesi e Tonali hanno fatto vedere di essere di categoria e aspettiamo Barella a cui andrà fatto un po' di spazio perché è davvero forte e bisognerà trovare una soluzione per farli convivere".