All'indomani del successo ottenuto contro l'Italia, il portiere dell'Inter e della Svizzera Yann Sommer torna sulla magica serata di Berlino in un'intervista rilasciata al quotidiano TZ: "Adesso conta solo la prossima partita. Questa sarà la cosa più importante. Ciò che è stato molto piacevole è stato il modo in cui abbiamo giocato contro l'Italia, sotto tutti gli aspetti. Penso che abbiamo avuto il controllo per tutta la partita. Ci sono state due o tre situazioni dove siamo stati fortunati, è vero. Ma nel complesso abbiamo giocato una grande partita. Siamo stati molto coraggiosi, abbiamo avuto una buona spaziatura, eravamo molto compatti e abbiamo agito bene in riaggressione. Abbiamo giocato come immaginavamo".

Hai dovuto consolare i tuoi compagni di club dopo l'uscita dagli Europei?

"No, sono semplicemente molto contento di come abbiamo giocato. È stata una vittoria meritata. Deludente per loro, ovviamente, ma molto piacevole per noi. Ora non vedo l'ora che arrivi la prossima partita".

La nazionale svizzera è diventata segretamente la favorita per il titolo europeo?

"Non mi interessa, dico davvero. Ora stiamo andando passo dopo passo. Non abbiamo altra scelta comunque. Per fortuna ora abbiamo qualche giorno in cui possiamo respirare un po’. Guarderemo le altre partite. E poi non vedo davvero l'ora che arrivi sabato".

