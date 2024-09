Yann Sommer ha rilasciato un'intervista a CBS Sports tra la sfida col Manchester City e quella contro il Milan. Tra le domande, una riguarda i calendari sempre più affollati. "E' una grossa discussione. Penso che la cosa più importante sia la salute dei giocatori. Cambia qualcosa nella programmazione dei club perché bisogna ruotare di più. Qualche anno fa potevi giocare tutta la stagione quasi sempre con gli stessi. Adesso hai 70 partite. Cambierà qualcosa ma alla fine vedremo come sarà questa prima stagione la nuova Champions e il Mondiale per club. Chi deve decidere dovrà prendere la giusta decisione".

Sommer e lo staff nerazzurro si stanno già preparando per il prossimo evento, il derby di Milano. "E' molto importante prepararmi sugli attaccanti avversari. Il City ha degli ottimi attaccanti e ho visto degli highlights per capire come calciano, come si muovono. E' molto importante sapere come devo reagire a quel che fanno. Non puoi però sapere la situazione che arriverà nella prossima partita. Ovviamente però è importante sapere chi giocherà contro di me, le sue preferenze. Poi mi concentrerò sul nostro stile e il nostro gioco. In che direzione Pulisic tira i rigori? Non ve lo dirò (ride, ndr). Vedremo, sicuramente i rigori sono importanti perché possono decidere anche un derby. Preparerò i rigori, sicuramente servono buone decisioni e timing. Speriamo di non avere rigori contro però..."