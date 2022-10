In vista di Barcellona-Inter, La Gazzetta dello Sport ha intercettato al telefono uno degli "eroi del Triplete", Wesley Sneijder. "Eravamo fratelli prima che compagni, questo rimarrà per la vita - dice l'olandese - La partita di San Siro? Bellissima, emozionante, da vera Inter. E il risultato non è stato per niente casuale o fortunato…".

Secondo l'olandese quella dell'andata da parte dei nerazzurri è stata "una partita molto intelligente. Ha difeso con grande attenzione, ma non ha mai messo il bus davanti alla porta. Anzi, ha avuto diverse occasioni in ripartenza che solo per dettagli o piccoli sbagli non si sono concretizzate in gol". Scatta un paragone tra Sneijder e Calhanoglu, ma l'ex centrocampista fa un passo indietro ed evita paragoni. Ammette che il turco "ha molta qualità, ma tutto il centrocampo nerazzurro, da Barella a Mkhitaryan, ne ha. Io idolo di Asllani? Non lo sapevo, che piacere! Lo seguo con attenzione, è un talentino: penso che l’Inter abbia fatto un colpo per il futuro".