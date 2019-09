Mancano ormai poco più di 24 ore al ritorno in campo dell'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri domani sera alle 20:45 ospiteranno a San Siro l'Udinese di Igor Tudor. Secondo SkySport, il tecnico salentino dovrebbe confermare il 3-5-2. Sono due le novità più importanti. In difesa, spazio dal 1' a Diego Godin, visto nell'ultimo spezzone di gara a Cagliari. New entry anche per l'attacco, dove la maglia di titolare, al fianco dell'intoccabile Lukaku, dovrebbe prenderla Matteo Politano, favorito su Alexis Sanchez. Atteso a centrocampo l'esordio dall'inizio con la maglia nerazzurra anche per Nicolò Barella. Di seguito il probabile 11 dei nerazzurri riportato da Sky.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku. All.: Antonio Conte

