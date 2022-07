Alla vigilia della sfida di Tel Aviv contro il Nantes valida per il 'Trophée des Champions', la Supercoppa francese, il tecnico del Paris Saint-Germain Christophe Galtier ha toccato in conferenza stampa anche la questione mercato. Partendo però da un elogio del suo attuale gruppo: "Abbiamo grandi giocatori. Ne ero convinto e lo sono ancora di più adesso. Hanno un grande rispetto per la loro professione e si preparano in modo molto professionale. Emerge la voglia di fare una grande stagione. Non stiamo cercando di rendere il PSG più francese. Vogliamo prendere i profili migliori in relazione al nostro sistema e alle opportunità che offre il mercato, e chi arriva porta qualcosa", ha spiegato l'allenatore del club da tempo sulle tracce di Milan Skriniar.