"PSG ancora su Skriniar? L'estate scorsa aveva offerto 50 milioni più bonus o più un giocatore a scelta. Penso siano ancora interessati, specie se va via a parametro zero". Lo ha spiegato Gianluca Di Marzio in collegamento con SkySport24. Secondo l'esperto di mercato, quindi, resta aperta la possibilità che lo slovacco decida di lasciare l'Inter e trasferirsi in Francia in estate. "Dipende dal giocatore: sarà lui a scegliere. L'Inter ha fatto il massimo, offrendo il top a livello di ingaggio. Skriniar sceglierà se restare all'Inter per questioni di cuore o andare a Parigi anche con più possibilità di vincere la Champions. Ed è chiaro che i nerazzurri non potranno mai arrivare alle cifre offerte dai parigini, quindi restare a Milano sarebbe una scelta di vita", ha sottolineato Di Marzio.