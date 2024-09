Non è passato inosservato alla telecamere il simpatico siparietto andato in scena ieri sera, alla fine di Manchester City-Inter, tra Francesco Acerbi ed Erling Haaland. Dopo il duello in cui i due si sono dati battaglia, il difensore ha spiegato con il sorriso cosa si sono detti: "Ho si chiesto la maglietta ad Haaland ma non me l’ha data. Si scherza", ha scritto il difensore sul proprio profilo Instagram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!