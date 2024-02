Yann Sommer non si è allenato a causa di una leggera sindrome influenzale. Questa l'ultima novità che arriva da Appiano Gentile e che riguarda lo svizzero, le cui condizioni saranno rivalutate sabato. Se dovesse smaltire la febbre in tempo l'ex Bayern partirebbe con la squadra in per la trasferta di Lecce, altrimenti tra i pali toccherà a Emil Audero.

La situazione resa da monitorare: l'ex portiere della Sampdoria non ha mai giocato in campionato, ma è stato titolare in Benfica-Inter 3-3 di Champions League e in Inter-Bologna 1-2 negli ottavi di Coppa Italia.

