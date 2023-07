Intervenuto in conferenza stampa a margine dell'allenamento odierno, il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone ha risposto sul futuro dell'attaccante Alvaro Morata, obiettivo dell'Inter per l'attacco.

Hai parlato con Morata, che sensazioni ha avuto dopo la conversazione. Lo vedi restare?

"Sono contento di Alvaro, per noi è un giocatore importante. C'è tanta competitività tra i cinque attaccanti. Spero che giocherà come sempre, come tutte le volte in cui ha giocato con noi e speriamo di poterlo aiutare a continuare a crescere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!