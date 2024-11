Arrivano aggiornamenti ufficiali rispetto alle condizioni di Hakan Calhanoglu, che ieri è stato costretto a dare forfait per un infortunio al termine del primo tempo di Turchia-Galles. Come riferisce la TFF, la Federcalcio turca, il centrocampista dell'Inter oggi, ovviamente, non ha preso parte alla seduta di scarico con i compagni, ma ha cominciato le terapie del caso per il problema all'inguine. Un indizio che confermerebbe la notizia di Sky Sport, secondo cui il giocatore dovrebbe rimanere con la squadra di Vincenzo Montella fino a martedì, data della sfida al Montenegro, prima di far rientro ad Appiano Gentile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!