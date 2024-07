Poco più di due ore e l'Inter scende in campo per la prima amichevole della stagione. Al Bper Training Center di Appiano Gentile arriva il Lugano, per quello che è ormai diventato un appuntamento fisso per l'apertura della stagione del Biscione. Fischio d'inizio alle ore 18:30. L'Inter ha iniziato a lavorare da pochi giorni. In ottica formazione è possibile vedere dal 1' Martinez tra i pali; nella linea difensiva Bisseck e Stante nelle vesti di braccetti, Vanheusden a guidare il reparto arretrato. In cabina di regia Agoumé, affiancato da Akinsanmiro e Mkhitaryan. Sugli esterni Carlos Augusto e Fontanarosa, in avanti sale l'attesa per l'esordio dell'iraniano Taremi, in coppia con Correa.

Le probabili scelte di Inzaghi (3-5-2): Martinez; Bisseck, Vanheusden, Stante; Carlos Augusto, Akinsanmiro, Agoumé, Mkhitaryan, Fontanarosa; Taremi, Correa. Allenatore: Inzaghi.