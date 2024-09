Finalmente, la Lega Serie A ha svelato la data ufficiale in cui andrà in scena il derby di Milano valido per la quinta giornata del campionato: l'Inter ospiterà il Milan, a San Siro, domenica 22 settembre, alle ore 20.45, quattro giorni dopo essere stata a Manchester per far visita al City di Pep Guardiola per l'esordio in Champions League. I rossoneri, dal canto loro, avranno un giorno in più di riposo, visto che giocheranno in casa col Liverpool martedì 17. Il calendario dei nerazzurri fino al tredicesimo turno, compresi i big match con Juve e Napoli:

QUINTA GIORNATA

Domenica 22 settembre, ore 20.45 Inter-Milan (DAZN)

SESTA GIORNATA

Sabato 28 settembre, ore 15 Udinese-Inter (DAZN)

SETTIMA GIORNATA

sabato 5 ottobre, ore 20.45 Inter-Torino (DAZN, SKY)

OTTAVA GIORNATA

Domenica 20 ottobre, ore 20.45 Roma-Inter (DAZN)

NONA GIORNATA

Domenica 27 ottobre, ore 18 Inter-Juve (DAZN, SKY)

DECIMA GIORNATA

Mercoledì 30 ottobre, ore 18.30 Empoli-Inter (DAZN)

UNDICESIMA GIORNATA

Domenica 3 novembre, ore 20.45 Inter-Venezia (DAZN)

DODICESIMA GIORNATA

Domenica 10 novembre, ore 20.45 Inter-Napoli (DAZN)

TREDICESIMA GIORNATA

Sabato 23 novembre, ore 15 Hellas Verona-Inter (DAZN)

