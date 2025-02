Dopo che sono resi noti gli orari delle gare degli ottavi di finale delle tre Coppe europee, Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi del campionato fino alla 29ª giornata di Campionato. Si delinea così il calendario dei nerazzurri a partire dal big match Napoli-Inter, gara valida per la 27ª giornata si disputerà allo stadio Maradona e che dirà molto per la lotta al vertice. La grande sfida tra Antonio Conte e Simone Inzaghi è stata programmata per sabato 1 marzo alle ore 18:00.

Successivamente, i nerazzurri sfideranno il Monza a San Siro sabato 8 marzo alle ore 20.45, per poi affrontare l'altro incontro di cartello, quello contro l'Atalanta del Gewiss Stadium, domenica 16 marzo, sempre con calcio d'inizio alle ore 20.45. Puoi consultare tutta la programmazione televisiva nel dettaglio cliccando sul seguente link.

