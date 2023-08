Scende la pioggia, ma di gol alla Red Bull Arena. Dove Inter e Salisburgo danno vita a un'amichevole divertente, piena di colpi di scena, che non troverà posto nei manuali del calcio al capitolo dedicato alla difesa. Sotto l'acquazzone austriaco, il battesimo di Yann Sommer con la maglia nerazzurra è movimentato: l'elvetico prima causa un rigore, poi pasticcia col pallone sul retropassaggio killer di Nicolò Barella. Risultato? Uno a zero per i padroni di casa dopo 6 minuti, con Konate che fallisce dagli 11 metri ma non a porta vuota qualche secondo dopo. Il fuoco amico fa danni anche a Nico Mantl, beffato al 9' dalla deviazione di Strahinja Pavlovic nella sua porta nel tentativo di respingere un cross di Federico Dimarco. L'uno a uno non resiste molto, anche perché puntuale arriva un altro tilt della retroguardia di Struber: scoccato il 25', basta un cross di Nicolò Barella e un tacco appena accennato di Alessandro Bastoni per far fare a Stefan de Vrij la figura del centravanti d'area di rigore. Konate non ci sta e, sfruttando la dormita su corner di Denzel Dumfries, fa 2-2 di testa. La stessa parte del corpo che usa Joaquin Correa per timbrare il 3-2 e mandare le squadre negli spogliatoi. Da lì esce molto meglio il Salisburgo, in quella che sarà una gara di pallanuoto viste le condizioni del campo zuppo d'acqua: al 47', Dijon Kameri pennella per il neo entrato Baidoo che riporta tutto in equilibrio. Finita? Macché. Prima del triplice fischio, gli austriaci fanno in tempo a sbagliare un altro penalty, questa volta con Roko Simic, che poi si vede annullare giustamente il 4-3 per un netto offside. Allo scadere, entra in scena Sensi, decisivo come contro il PSG: l'ex Sassuolo, illuminato da uno splendido lancio di Kristjan Asllani, controlla divinamente con l'esterno e poi fulmina il portiere.

RIVIVI IL LIVE DI SALISBURGO-INTER 3-4

93' - Non c'è più tempo, finisce qui alla Red Bull Arena! L'Inter porta a casa la vittoria allo scadere grazie a Sensi dopo una partita da montagne russe. Salisburgo battuto 4-3.

92' - Dimarco lascia il posto a Stabile. Gosens diventa il capitano per pochi secondi.

91' - Assegnati due minuti di recupero.

90' - SENSI FA 4-3! Splendido lancio di Asllani, Sensi se l'aggiusta con l'esterno e poi fulmina Mantl.

87' - Ultimi cambi per Inzaghi: spazio per Lazaro e Stankovic.

86' - Non vale il gol di Simic! Delusione sugli spalti, il numero 23 aveva trovato una super girata che aveva lasciato di stucco Sommer. Offside.

84' - Nene sposta fisicamente Bisseck, in maniera irregolare per l'arbitro. Struber non è d'accordo col punto di vista del direttore di gara.

83' - Jano ruvido su Asllani; l'arbitro è vicino all'azione e fischia punizione in favore dell'Inter.

82' - Finisce la partita di Correa, manciata di minuti per Esposito.

79' - Tijani ci prova da distanza siderale: Sommer para facilmente il tiro centralissimo.

77' - Non riesce il contropiede all'Inter: Dimarco si invola sulla sinistra, porta palla per 30 metri, poi vede l'inserimento di due compagni ma non riesce a servirli per l'intervento difensivo di un avversario.

76' - Frattesi diventa il primo ammonito del match: giallo per proteste.

75' - Thuram si autolancia, ma non ha la velocità necessaria per superare il suo diretto avversario.

74' - Dimarco scorta l'uscita di Sommer tagliando fuori Simic.

71' - Mantl col riflesso su Frattesi! Grande inserimento dell'ex Sassuolo, che in acrobazia, con la suola, stava per convertire il bel cross di Gosens in gol.

70' - Altri cambi nell'Inter: fuori Mkhitaryan, De Vrij e Calhanoglu per Sensi, Gosens e Asllani.

69' - IL SALISBURGO SBAGLIA IL SECONDO RIGORE! Simic allarga troppo l'angolo di tiro, la palla finisce a fil di palo. Sommer comunque aveva indovinato l'angolo.

68' - RIGORE PER IL SALISBURGO! Fallo netto di Bisseck, che atterra Simic lanciato in velocità verso Sommer, incerto nell'uscita.

67' - Sadeqi ci prova dalla distanza: Sommer deve raccogliere il pallone da terra.

66' - Mkhitaryan affonda il tackle su Sadeqi: poteva starci il giallo.

65' - Bastoni vicino al 4-3! Calhanoglu inventa un cross verso il primo palo, dove sbuca il numero 95. Che centra Mantl di testa, da pochi passi dalla porta.

64' - Morgalla ferma con le cattive Cuadrado, che lo aveva dribblato spostando la palla.

62' - Triplo cambio per Inzaghi: dentro Cuadrado, Bisseck e Frattesi al posto di Dumfries, Darmian e Barella.

61' - Deja-vu del 1': Barella scodella per Mkhitaryan, che calcia al volo costringendo Mantl ad allungare la palla sopra la traversa. Giro dalla bandierina per l'Inter.

58' - Piatkowski prende il posto dell'infortunato Wallner.

56' - Darmian non si fida del rimbalzo della palla e preferisce alleggerire in fallo laterale.

55' - Infortunio alla caviglia per Wallner, accompagnato a spalla fuori dal campo da due membri dello staff medico.

53' - Campo ai limiti dell'impraticabilità adesso: campo zuppo d'acqua, il pallone fatica a scorrere.

52' - Simic riesce a sgusciare via saltando Darmian, ma fa solo il solletico a Sommer. Che pure deve parare in due tempi.

47' - BAIDOO FA 3-3, SUBITO GOL DEL SALISBURGO! Inter ancora distratta in difesa: basta un cross morbido di Kameri sul secondo palo ai padroni di casa per trovare la via del pari con il neo entrato Baidoo. Che, tutto solo, appoggia di testa in rete.

46' - Nessun cambio nell'Inter, in campo gli stessi 11 che hanno giocato il primo tempo.

20.03 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Salisburgo-Inter!

20.02 - Prima dell'inizio della ripresa, Inzaghi si concede a qualche foto e autografo con i tifosi in tribuna.

------------

19.49 - E' successo di tutto nel primo tempo della Red Bull Arena, dove il Salisburgo è partito a spron battuto trovando di fronte un'Inter svagata: nel giro una manciata di secondi, tra 5' e 6', Yann Sommer, all'esordio in nerazzurro, prima ha causato un rigore, sbagliato da Konate, che si è rifatto subito dopo sfruttando proprio un'incertezza palla al piede dello svizzero su retropassaggio killer di Barella. A proposito di fuoco amico: al 9', la discesa di Dimarco si traduce nel pareggio, complice un autogol goffo di Pavlovic. La sagra degli orrori difensivi continua col buco dei padroni di casa su un cross innocuo in area di Barella, trasformato nel 2-1 da un rapace De Vrij. Il nuovo pareggio austriaco porta la firma dello scatenato Konate, che sfrutta la dormita di Dumfries. Che poi si rifà nell'area avversaria pennellando sulla testa di Correa il 3-2 che ha chiuso i primi 47 minuti.

47' - Duplice fischio dell'arbitro, finisce qui il primo tempo di Salisburgo-Inter! Dopo quarantasette minuti pieni di orrori difensivi, il parziale recita 3-2 per i nerazzurri, in gol con De Vrij e Correa dopo la goffa autorete di Pavlovic. Per i padroni di casa doppietta di uno scatenato Konate.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

43' - CORREA RIPORTA IN VANTAGGIO L'INTER! Serie di orrori difensivi del Salisburgo, che riesce a salvarsi due volte ma poi capitola sul colpo di testa del Tucu, pescato bene sul secondo palo da Dumfries, per l'occasione a sinistra. Gol regolarissimo, Solet teneva in gioco l'argentino.

41' - Darmian perde il rimpallo, poi strattona Kjaergaard: punizione sulla trequarti per il Salisburgo.

38' - Altra sbandata dell'Inter in difesa! De Vrij praticamente fa un assist di testa per Pavlovic, che si inserisce in area e mette in mezzo il cross. Respinto sul piede di Gloukh, che cicca completamente il pallone.

37' - Barella non riesce a frenare la scivolata e abbatte Bidstrup: inevitabile il fischio, il capitano dell'Inter si scusa immediatamente.

35' - PAREGGIA IL SALISBURGO, DOPPIETTA DI KONATE! Dormita di Dumfries sulla battuta del calcio angolo: l'olandese si perde Solet, che fa la sponda aerea per Konate, rapace a mettere dentro il 2-2 alle spalle di un incolpevole Sommer.

34' - Sommer, non proprio in bello stile ma in maniera efficace, allunga il pallone in corner evitando che la palla finisca sulla testa di Konate.

33' - Cambio di gioco sbilenco di Darmian: Dimarco non può raggiungere il pallone, rimessa laterale per il Salisburgo.

31' - Dumfries ci mette la gamba: cross di Terzic deviato oltre la linea di fondo. Corner per il Salisburgo, che non lo sfrutta a dovere con Pavlovic.

30' - Spazi chiusi per il Salisburgo, Pavlovic tenta un improbabile cross in area che finisce dritto tra le braccia di Sommer.

29' - Fallo di sfondamento di Dumfries, che finisce per deragliare a massima velocità contro Terzic.

25' - DE VRIJ PORTA AVANTI L'INTER! Barella mette in mezzo verso Bastoni, che sfiora appena di tacco ma quanto basta per mandare in tilt la difesa austriaca. L'olandese si trova nel posto giusto al momento giusto e deve solo toccare in rete da pochi metri battendo Mantl.

25' - Cross tagliato di Dimarco verso la porta, Mantl esce e respinge con due pugni.

24' - Dopo un avvio in salita, ora è l'Inter a comandare le operazioni. Qui va a battere un corner corto con Calhanoglu, una punizione guadagnata grazie a Dumfries.

22' - Raro errore di Dimarco, che si lascia passare sotto lo scarpino sinistro l'appoggio di De Vrij. Rimessa con le mani regalata agli austriaci.

21' - Calhanoglu lotta per la conquistya del pallone con Gloukh e lo chiude in scivolata concedendo rimessa laterale al Salisburgo.

20' - Dimarco, accerchiato da 3, se la cava con eleganza e dà impulso all'azione dell'Inter dal basso grazie anche al ricamo di Mkhitaryan.

19' - Kjaergaard finisce contro Dumfries, che esce un po' ammaccato dal contrasto. Nulla di grave, l'olandese è già in piedi.

18' - Altra chance per il Salisburgo, che risponde subito all'Inter: Terzic calibra un cross vicino all'area piccola per Konate, la cui girata è troppo debole per poter impensierire Sommer.

17' - Barella si mangia il 2-1! Dimarco pennella col mancino dalla difesa e manda in porta Barella che, in posizione regolare secondo l'assistente, centra Mantl a pochi passi dalla porta.

15' - Parata comoda per Sommer, che deve abbracciare un colpo di testa schiacciato di Kjaergaard.

14' - Konate anticipa di testa De Vrij, ma in zona ci sono solo giocatori nerazzurri.

13' - Konate toccato duro da De Vrij: questa volta, l'arbitro non può non fischiare.

11' - Tanti errori da una parte e dall'altra, il risultato è già cambiato due volte. Il parziale dice 1-1.

9' - L'INTER TROVA IL PARI, AUTOGOL DI PAVLOVIC! Correa vede la sovrapposizione sul binario sinistro di Dimarco, che mette in mezzo per Thuram. Nel tentativo di anticipo, Pavlovic finisce per beffare il suo portiere con un intervento goffo.

6' - GOL DI KONATE SU PAPERA DI SOMMER! Il portiere elvetico inciampa sul pallone non riuscendo a controllare un retropassaggio killer e apre la strada al sinistro a porta vuota di Konate. Brutto inizio di partita dei nerazzurri.

6' - KONATE SBAGLIA TUTTO! Brutta esecuzione del penalty del 19 del Salisburgo, la palla vola alta sopra la traversa.

5' - RIGORE PER IL SALISBURGO! Sommer travolge Konate, che lo aveva dribblato secco dopo un errore in fase di disimpegno di Mkhitaryan.

4' - De Vrij si arrangia di mestiere su Konate, poteva starci un fallo.

4' - Thuram si incarta in un dribbling poco dopo la metà campo, Bastoni ferma con un fallo la potenziale ripartenza di Konate.

3' - Cross telefonato di Kjaergaard, il primo intervento di Sommer è comodissimo.

1' - Inter subito pericolosa dopo una manciata di secondi! Capitan Barella chiede l'uno due a Thuram, lo ottiene, conquista il fondo e mette a rimorchio per il tiro di Mkhitaryan da fuori area. Palla alta.

1' - E' l'Inter, che oggi veste i classici colori nerazzurri, a muovere il primo pallone del match. Salisburgo in tenuta bianca.

19.00 - Fischio d'inizio alla Red Bull Arena di Salisburgo, comincia in questo momento Salisburgo-Inter!

18.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

18.58 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo, preceduti dalla terna arbitrale.

18.57 - Giocatori all'imbocco del tunnel che conduce al campo di gioco della Red Bull Arena di Salisburgo.

18.50 - La pioggia accompagna il warm up delle due squadre, quasi tutto pronto alla Red Bull Arena per Salisburgo-Inter

18.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Salisburgo-Inter, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

18.40 - Inter e Salisburgo tornano ad affrontarsi dopo l'amichevole giocata lo scorso dicembre, terminata 4-0 per i nerazzurri durante il Training Camp di Malta (20' Mkhitaryan, 41' Acerbi, 72' autogol di Bernardo, 91' Valentin Carboni). Gli unici incroci ufficiali risalgono alla finale della Coppa Uefa del 1994: il doppio 1-0, Berti all'andata e Jonk al ritorno, che consegnò il trofeo ai nerazzurri.

18.35 - Presenti circa 20mila spettatori questa sera alla Red Bull Arena per Salisburgo-Inter.

18.30 - Con Lautaro assente, la fascia di capitano finirà sul braccio di Nicolò Barella, come si può notare da una foto scattata nello spogliatoio dei nerazzurri.

18.25 - Guardando le distinte di Salisburgo-Inter, si nota la presenza in panchina sia di Sebastiano Esposito che di Filip Stankovic, a disposizione di Simone Inzaghi nonostante entrambi siano a un passo dal lasciare l'Inter in prestito. Il figlio di Deki è pronto ad approdare alla Samp, l'ex Bari al Verona.

18.20 - Occhi puntati su Sommer, l'ultimo arrivato in casa Inter, ma anche su Thuram, che ora sarà chiamato a guidare l'attacco, alla luce del forfait di Lautaro.

18.15 - L'Inter è pronta a scendere in campo nella quinta e penultima amichevole di questo pre-campionato. Prima di questo incrocio, i nerazzurri hanno battuto nei test in famiglia di Appiano Gentile il Lugano e la Pergolettese (3-0 e 10-0), poi sono volati in Giappone, dove sono arrivati un pari con l'Al-Nassr e la vittoria in rimonta contro il Paris Saint-Germain.

18.10 - Gerhard Struber, tecnico del Salisburgo, ha inquadrato così il test di lusso contro l'Inter che per la sua squadra si inserisce in mezzo agli impegni di campionato, cominciato con due vittorie in altrettante partite: "E' solo un'amichevole, ma affrontiamo avversari di altissimo livello che ci metteranno sicuramente alla prova - ha detto ai canali ufficiali del club austriaco -. È davvero una buona opportunità per me di vedere come i miei giocatori se la cavano a un livello così alto. Useremo il maggior numero possibile dei nostri ragazzi".

18.05 - Poche modifiche per Struber rispetto all'11 titolare che domenica scorsa ha battuto 3-0 il WSG Swarovski Tirol: in porta Schlager cede il posto a Mantl, davanti al quale si compone la stessa linea a quattro scesa in campo 3 giorni fa, Decid-Solet-Pavlovic-Terzic. Identico anche il centrocampo, mentre in attacco, con i confermati Konate e Forson, c'è Gloukh e non Simic.

18.58 - Senza Lautaro, ai box per un leggero sovraccarico muscolare, il tecnico piacentino punta per forza di cose sulla coppia Thuram-Correa; in porta fa il suo esordio in maglia nerazzurra Yann Sommer, protetto dalla linea a tre composta da Stefan de Vrij, che sostituisce l'infortunato Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian. In mezzo fiducia a Henrikh Mkhitaryan, con Davide Frattesi che si accomoda inizialmente in panchina al pari di Juan Cuadrado.

17.57 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

SALISBURGO (4-3-1-2): 1 Mantl; 70 Dedic, 22 Solet, 31 Pavlovic, 3 Terzic; 18 Bidstrup, 27 Gourna-Douath, 14 Kjaergaard; 30 Gloukh; 32 Forson, 19 Konate. A disposizione: 24 Schlager, 4 Piatkowski, 5 Okoh, 6 Baidoo, 8 Kameri, 23 Simic, 39 Morgalla, 44 Tijani, 45 Nene, 46 Jano, 50 Sadeqi, 55 Wallner. Allenatore: Gerhard Struber.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 11 Correa. A disposizione: 12 Di Gennaro, 35 F. Stankovic, 5 Sensi, 8 Gosens, 16 Frattesi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 30 Esposito, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

17.55 - La Red Bull Arena ospita la penultima amichevole estiva dell'Inter, altro materiale da analizzare per Simone Inzaghi in questa pre-season prima dell'esordio ufficiale contro il Monza. L'avversario di giornata è il Salisburgo, che la sua annata l'ha già iniziata al meglio centrando due vittorie nelle prime due sfide di campionato. Fischio d'inizio fissato per le ore 19.