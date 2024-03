Prima del fischio d'inizio di Milan-Empoli, il presidente del club rossonero, Paolo Scaroni è intervenuto a DAZN, dove ha risposto ancora una volta a proposito della questione stadio. Di seguito le sue parole:

"Premesso che noi come Milan continuiam o il nostro progetto su San Donato che è la nostra priorità, abbiamo investito 40 milioni e stiamo andando avanti. Il sindaco Sala vuole fare un ultimo tentativo per vedere se si può ristrutturare San Siro. Noi naturalmente abbiamo detto di sì, diamo a WeBuild gli elementi tali da potergli permettere di sviluppare un progetto. In primo luogo c'è da capire cosa si può fare a San Siro per renderlo uno stadio moderno e adatto alle nostre esigenze. Secondo, come possiamo farlo continuando a giocare a calcio. Siamo due squadre che giocano oltretutto nelle Coppe, quindi dobbiamo capire l'impatto che avrebbe anche in tal senso. Prima di tirare un giudizio vedremo che ci dirà WeBuild che sta lavorando attivamente e ci ha promesso un risultato per giugno".

