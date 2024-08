A due giorni dal gara valida per i playoff di Conference League contro il Panathinaikos, William Still, tecnico del Lens, non ha nascosto il fatto di aspettarsi un rinforzo offensivo dal mercato, proprio nelle ore in cui si fa un gran parlare dell'arrivo dall'Inter di Martin Satriano in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni legate al rendimento della squadra: "In termini di organico e per preservare la qualità della formazione, il numero ideale di giocatori è compreso tra 22 e 24, portieri esclusi - ha spiegato in conferenza stampa -. Per questo motivo sono state prese delle decisioni riguardo Stijn Spierings e Salis Abdul Samed. Ma se possiamo aggiungere qualità offensiva, lo faremo. Non c'è motivo di preoccuparsi, la situazione sta andando avanti e penso che le cose si faranno. Si tratta di portare concorrenza in queste posizioni del campo, vedremo cosa si può fare. C'è stata la partenza di Elye (Wahi, ndr), di altri giocatori, vogliamo essere sicuri di essere il più competitivi possibile".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!