Éric Roy è preoccupato per una rosa ancora limitata nonostante l'inizio della Ligue 1 sia alle porte. Parlando alla stampa alla vigilia dell'ultima amichevole della pre season (in programma oggi contro il Newcastle), il tecnico del Brest spiega le possibili mosse del mercato toccando anche l'argomento Martin Satriano, che secondo diversi media avrebbe già rifiutato il ritorno in Francia: "Non ci è mai stato detto di no. Ma ehi, nessuna parola e nessun segnale per il momento", le parole sull'uruguaiano dell'Inter.

"Sei sempre preoccupato di voler avere la squadra al completo, ma non c'è bisogno di torturare la mente - aggiunge in un altro passaggio -. Faremo quello che possiamo. E il Brest spesso fa quello che può nella finestra di mercato".

