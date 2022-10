75' - GOOOOLLLL!!! DZEKOOO!!! Bello scambio di Mkhitaryan con Darmian, cross per la testa di Dzeko che non può sbagliare!

82' - Altro doppio cambio per il Sassuolo: Ayhan e Alvarez per Erlic e Frattesi.

Ci pensa Dzeko. E' il bosniaco, con una doppietta, a decidere la gara del 'Mapei': partita non semplice per l'Inter che nel primo tempo costruisce ma non inquadra mai lo specchio della porta, fino al 45' quando Dzeko in girata da 1-0. Nel secondo tempo l'Inter attende il Sassuolo, non crea tanto e si fa sorprendere da Frattesi, bravo a infilarsi tra Skriniar e Bastoni e tutto solo trova il pareggio. L'Inter però si scuote, rimette il naso avanti e prima va vicinissimo al gol con Lautaro, il cui colpo di testa viene parato con un miracolo da Consigli, e pochi secondi dopo trova il gol vittoria con Dzeko, imparabile stavolta la sua sassata di testa. Vittoria non semplice ma fondamentale per l'Inter che così ritrova tre punti e sorrisi anche in campionato.

Si chiude con l'Inter in vantaggio il primo tempo del Mapei Stadium, gol che possiamo definire meritato per la quantità di palle gol costruite anche se fino a quel momento l'Inter aveva sprecato troppo con Lautaro e Dzeko. Tanti rifornimenti dagli esterni, buon giro palla ma l'Inter si è persa troppo davanti alla porta. Fino al 45' quando la girata di Dzeko, seppur debole, ha sorpreso Consigli e ha portato in vantaggio i suoi.

45'+1 - Finisce qui il primo tempo.

45'+1 - Risponde subito il Sassuolo con Laurentié, due volte al tiro, respinge con i piedi Onana poi la difesa allontana.

45' - GOOOOLLLL!!! DZEEEKOOOO!!! Azione di calcio d'angolo, Dumfries fa la sponda di testa per il tiro di prima intenzione di Dzeko che, seppur debole, lentamente si infila sul palo più lontano.

44' - Inter ancora avanti sugli esterni, Dumfries per Lautaro che ancora in scivolata non inquadra la porta, anticipato in angolo.

42' - Azione pericolosa del Sassuolo con Ceide sulla sinistra, palla in mezzo su cui Pinamonti non arriva, la palla arriva a Laurentié che si incarta e perde palla da buona posizione.

39' - Spreca un bon contropiede l'Inter con un appoggio sbagliato di prima che viene respinto dalla difesa.

34' - Asllani servito al limite dell'area, tiro di prima completamente fuori misura.

32' - Lorienté, triangolo con Maxime Lopez, ci mette una pezza Onana uscendo in presa bassa.

28' - Dagli sviluppi del corner Acerbi prolunga di testa ma in area non c'è nessuno pronto a intervenire.

27' - Calhanoglu prova a mettersi in proprio e cerca il tiro dalla distanza, deviazione, sarà corner.

25' - Inter ora stabilmente in avanti, cross di Barella per Dimarco che appoggia di prima per Dzeko che svirgola malamente.

21' - Ferrari si allunga palla, Dzeko gliela ruba e si invola, spende bene il giallo il neroverde cinturando l'attaccante a centrocampo.

19' - Asllani trattiene Ceide, giallo giusto.

14' - Occasionissima Inter! Dumfries supera un avversario in velocità e arriva sul fondo, cross in mezzo per Lautaro che in scivolata sfiora il palo.

12' - Cross di Dimarco per la testa di Dzeko, inzuccata fuori misura.

10' - Laurentié serve Pinamonti, tiro dell'ex respinto dalla barriera. Immediato contropiede dell'Inter con Bastoni che ne salta un paio e serve Lautaro a destra, tiro immediato respinto da Ferrari in scivolata.

4' - Azione pericolosa del Sassuolo, si inserisce bene tra le maglie della difesa Frattesi, diagonale a incrociare, respinge coi piedi Onana. Riprende palla Laurentié che spara una gran botta che colpisce in pieno volto Barella che resta a terra.

2' - Azione avvolgente dell'Inter, la palla arriva a Barella che se la allunga troppo.

1' - Battuta affidata al Sassuolo, e si comincia!

14.57 - Squadre sul terreno di gioco, tra poco si comincia.

La vittoria col Barcellona ha dato sicuramente una grande iniezione di fiducia, proprio nel momento in cui c’era il rischio concreto di precipitare in un abisso senza fine. Ma adesso, l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a dimostrare che l’impresa con i catalani non deve rivelarsi un caso isolato. E in attesa di confrontarsi col clima che si preannuncia infernale del Camp Nou, dove il Barça medita di prendersi ad ogni costo la rivincita di San Siro, i nerazzurri dovranno misurarsi su un altro campo ‘minato’ dove nel corso degli anni è successo loro di tutto, nel bene e nel male: nell’opening game della nona giornata del campionato di Serie A, l’Inter sfiderà il Sassuolo di Alessio Dionisi e dell’ex Andrea Pinamonti, reduce dalla cinquina rifilata alla Salernitana. Partita che necessariamente deve rappresentare il primo passo per una risalita verso i piani alti della classifica che in questo momento appaiono piuttosto lontani. Fischio d’inizio dell’arbitro Simone Sozza alle ore 15: seguite con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale dal Mapei Stadium.

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter: confermato Onana al posto di Handanovic, D'Ambrosio titolare e capitano e Asllani a centrocampo. Dzeko-Lautaro in avanti.

IL TABELLINO

Reti: 45' e 75' Dzeko, 60' Frattesi.

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan, 28 Erlic (82' Ayhan), 13 Ferrari (88' Tressoldi), 6 Rogerio; 16 Frattesi (82' Alvarez), 27 Maxime Lopez, 42 Thorstvedt (70' Harroui); 45 Laurienté, 9 Pinamonti, 15 Ceide (70' Antiste). A disposizione: 25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 7 Henrique, 14 Obiang, 35 D'Andrea, 77 Kyriakopoulos. Allenatore: Alessio Dionisi.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D'Ambrosio (58' Skriniar), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella (84' Gagliardini), 14 Asllani (45' Mkhitaryan), 20 Calhanoglu, 32 Dimarco (67' Darmian); 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 40 Botis, 6 De Vrij, 8 Gosens, 12 Bellanova, 42 Curatolo, 45 Carboni, 50 Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Valeriani, Dei Giudici. Quarto Ufficiale: Colombo.

VAR: Guida. Assistente VAR: Maggioni.

Ammoniti: Asllani, D'Ambrosio (I), Ferrari, Harroui (S)