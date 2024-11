Il portale specializzato FootyHeadlines.com ha svelato le immagini di quella che sarà la quarta maglia dell'Inter per la stagione 2024-2025. Si tratta di una divisa studiata da Nike per rendere omaggio ai prossimi Giochi Olimpici invernali che si terranno a Milano e Cortina d'Ampezzo nel 2026: la trama della maglia è composta infatti da dei fiocchi di neve stilizzati, su base bianca con un motivo all-over in blu e turchese. Tutti i loghi sono blu navy.

L'Inter torna così ad avere una quarta maglia dopo l'esperienza del 2020-2021, quando i nerazzurri indossarono una particolare divisa con motivi geometrici gialli, neri e blu su sfondo bianco. La quarta maglia Nike Internazionale 2024-2025 sarà disponibile da inizio 2025.

