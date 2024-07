Quale sarà il futuro di Giovanni Leoni? Il giovane difensore classe 2006 della Sampdoria è uno degli obiettivi principali dell'Inter sul mercato, ma il direttore sportivo Pietro Accardi spera di tenersi stretto il ragazzo che i nerazzurri, in caso, potrebbero acquistare ma lasciare ancora in prestito in Liguria: "Se dipendesse da noi vorremmo non venderlo perché sappiamo che oggi prenderemmo meno - ammette a Il Secolo XIX -. A chi lo vuole abbiamo chiesto di lasciarcelo un anno in prestito e c'è disponibilità. Se poi alzano la posta, dovremo fare riflessioni più profonde. A oggi siamo riusciti però a fare mercato senza cedere il gioiello più richiesto".

Il ds conferma poi il passaggio dell'ex nerazzurro Emil Audero al Como: "Ci lavoravo da tempo, si è riaperta velocemente. Le contropartite (Ioannou, Bellemo e Ghidotti, ndr) sono mie scelte, potevo prendere altri o nessuno".

