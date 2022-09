La Champions riparte con le big inglesi, il Psg e il Bayern alla caccia del Real?

"City e Liverpool hanno fatto grandi acquisti, ma sono forti anche il Chelsea e il Tottenham. Il Psg resta... il Psg e poi c’è il Bayern che era partito bene, ma che ha pareggiato le ultime due partite di campionato".



È un messaggio di speranza per l’Inter?

"Il Bayern è forte e ha otto attaccanti velocissimi. Credo che nessuno in Europa abbia un reparto con tanti giocatosi così rapidi. E poi è abituato a giocare il group stage: negli ultimi anni ha vinto quasi tutti gli incontri della prima fase".



Speranze nerazzurre annullate dalle ultime sue parole...

"Ma no... È la prima gara del girone e nessuno vorrà perdere. Mi aspetto un incontro aperto perché anche l’Inter è una bella squadra".



Nel derby di sabato non ha fatto bene e ha perso.

"Purtroppo ho visto. La reazione però poi c’è stata e, se il Milan non avesse avuto Maignan, sarebbe finita 3-3".



Inter-Bayern sarà il match dei grandi bomber... assenti: Lukaku è ko, Lewandowski è partito in estate.

"Inizio da Lukaku, un’operazione molto intelligente da parte del mio amico Beppe (Marotta, ndr): lo ha venduto nel 2021 per 115 milioni e lo ha ripreso in prestito 12 mesi più tardi. Lukaku con l’Inter ha già vinto lo scudetto e farà bene. Lewandowski voleva provare una nuova avventura professionale ed è stato accontentato. Adesso la squadra gioca diversamente e, non avendo più il classico numero 9 da 40-50 gol a stagione, schiera quattro elementi molto rapidi e in grado di far male".



Bayern, Barcellona, Inter e Viktoria Plzen: è questo il girone di ferro?

"Senza dubbio. L’Inter non è stata fortunata, ma non lo sono state neppure il Bayern e il Barcellona: dall’urna delle terze hanno pescato la più forte".



Che gara prevede domani sera a San Siro?

"Meno “scritta” di quello che potete pensare. Il Bayern alla seconda giornata avrà il Barcellona in casa e non può permettersi di iniziare con una sconfitta. L’Inter ha i mezzi per disputare una sfida intelligente e per fare risultato: non sarà quella vista contro la Lazio e il Milan. In Champions è tutto diverso".



Nagelsmann chi deve temere?

«Io ho una predilezione per Lautaro Martinez, un attaccante dai grandi colpi che, ritrovando Lukaku, renderà ancora di più".



Capitolo scudetto: nel 2022-23 vede ancora un testa a testa tra le milanesi?

"Prima di tutto mi fa piacere che Inter e Milan siano tornate in cima al calcio italiano: per anni, quando la Juventus dominava, il campionato era meno interessante. Mi aspetto una Serie A imprevedibile nella quale oltre alle milanesi, anche la Juve, il Napoli e la Roma di Mourinho potranno dire la loro. La sconfitta di Udine non ridimensiona i giallorossi, idem il pareggio dei bianconeri a Firenze. Io spero che vinca l’Inter, ma non sarà facile".