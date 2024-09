Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è tornato sulla questione 'braccialetto' tanto rimbalzata sui social. La solita polemica all'italiana è scoppiata nell'immediato post Inter-Atalanta dopo che le telecamere avrebbero pizzicato lo stesso Rocchi durante la gara indossare al polso un braccialetto della Beneamata.

"Non vorrei neanche perdere del tempo sulla questione" ha ammesso Rocchi che però ha spiegato: "Io giro tantissimo per gli stadi, gli arbitri devono esserci sui campi per capire se sono in condizioni ideali. Spesso sono in tribuna e mi danno questi braccialetti in ogni squadra per accedere a determinate zone dello stadio. È stata creata una storia, ma gli va data l’importanza reale che ha".

